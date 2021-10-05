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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2024 13:49
Ой+ написав:
абанка раптом знизила КЛ зі 100 к до 10
аналогично, решили внезапно "сдуть" мою сотку КЛ
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