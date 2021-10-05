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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
56%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 13:49

wtf

  Ой+ написав:абанка раптом знизила КЛ зі 100 к до 10

аналогично, решили внезапно "сдуть" мою сотку КЛ
David_pl
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Повідомлень: 36
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  #<1 ... 209210211212
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