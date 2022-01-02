аналогично, решили внезапно "сдуть" мою сотку КЛ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2024 13:49
wtf
Додано: Вів 19 лис, 2024 17:23
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:15
Re: А-Банк
бачу, не один такий: 100к->12к
Додано: П'ят 22 лис, 2024 09:47
Вже зрозумів що відбувається не тільки зі мною. Але з боку А-банку просто свинство, без попередження врізали ліміт, відмовили в оформленні копійчаної суми в оплату частинами про що дізнався від продавця, а не банку. Все нормально було ніяких заборгованостей, ніяких проблем і тут на тобі. Підтримка морозиться посилаючись на індивідуальне рішення банку...Ну що ж, ми теж будемо приймати "індивідуальні рішення".
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