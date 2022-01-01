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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

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А-Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
56%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 13:49

wtf

  Ой+ написав:абанка раптом знизила КЛ зі 100 к до 10

аналогично, решили внезапно "сдуть" мою сотку КЛ
David_pl
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 17:23

  David_pl написав:аналогично, решили внезапно "сдуть" мою сотку КЛ

Тоже самое. Видать совсем туго у ломбарда с депо, не под что кредиты выдавать. Доигрались с "припиненням відносин"
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:15

Re: А-Банк

бачу, не один такий: 100к->12к
TipTop
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 09:47

Вже зрозумів що відбувається не тільки зі мною. Але з боку А-банку просто свинство, без попередження врізали ліміт, відмовили в оформленні копійчаної суми в оплату частинами про що дізнався від продавця, а не банку. Все нормально було ніяких заборгованостей, ніяких проблем і тут на тобі. Підтримка морозиться посилаючись на індивідуальне рішення банку...Ну що ж, ми теж будемо приймати "індивідуальні рішення".
Spartanets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:14

  Spartanets написав:Але з боку А-банку просто свинство, без попередження врізали ліміт

Навпаки, один з небагатьох, хто хоч повідомлення прислав, що порізав ліміт. У більшості про це дізнаєшся на касі, коли приходить відмова, бо раптово стало недостатньо коштів.
klug
 
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3
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 06:20

  Amethyst написав:
  Чорний Ворон написав:А якщо за кредитні кб 1%, а за свої 10-20?

Для цього є Жопенька картка

А нараховують ті підвищені 10% кешбеку за свої з Жовтої, якщо Зелена в мінусі? Бо здається в моно, якщо кредитка в мінусі, то і з білої кешбек дається знижений, як за кредитні.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 06:24

  TipTop написав:бачу, не один такий: 100к->12к

а активно юзали кред.ліміт? Бо може неактивний лежав і в банку вирішили, що він вам не потрібний?
1finanсier
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