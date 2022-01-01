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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лис, 2024 13:49
Ой+ написав:
абанка раптом знизила КЛ зі 100 к до 10
аналогично, решили внезапно "сдуть" мою сотку КЛ
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David_pl
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Додано: Вів 19 лис, 2024 17:23
David_pl написав:
аналогично, решили внезапно "сдуть" мою сотку КЛ
Тоже самое. Видать совсем туго у ломбарда с депо, не под что кредиты выдавать. Доигрались с "припиненням відносин"
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arkavs
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Додано: Чет 21 лис, 2024 12:15
бачу, не один такий: 100к->12к
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TipTop
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 09:47
Вже зрозумів що відбувається не тільки зі мною. Але з боку А-банку просто свинство, без попередження врізали ліміт, відмовили в оформленні копійчаної суми в оплату частинами про що дізнався від продавця, а не банку. Все нормально було ніяких заборгованостей, ніяких проблем і тут на тобі. Підтримка морозиться посилаючись на індивідуальне рішення банку...Ну що ж, ми теж будемо приймати "індивідуальні рішення".
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Spartanets
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:14
Spartanets написав:
Але з боку А-банку просто свинство, без попередження врізали ліміт
Навпаки, один з небагатьох, хто хоч повідомлення прислав, що порізав ліміт. У більшості про це дізнаєшся на касі, коли приходить відмова, бо раптово стало недостатньо коштів.
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Додано: Пон 25 лис, 2024 06:20
Amethyst написав: Чорний Ворон написав:
А якщо за кредитні кб 1%, а за свої 10-20?
Для цього є Жопенька картка
А нараховують ті підвищені 10% кешбеку за свої з Жовтої, якщо Зелена в мінусі? Бо здається в моно, якщо кредитка в мінусі, то і з білої кешбек дається знижений, як за кредитні.
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Додано: Пон 25 лис, 2024 06:24
TipTop написав:
бачу, не один такий: 100к->12к
а активно юзали кред.ліміт? Бо може неактивний лежав і в банку вирішили, що він вам не потрібний?
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Додано: Пон 25 лис, 2024 15:10
Навпаки. Порізали активний акк. Неактивний (у рази більший) залишили без змін.
Знижують кредитне навантаження банку...
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arkavs
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