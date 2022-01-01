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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.5 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
5
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
56%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:54

Хочу купити товар в Алло і використати розстрочку "Плати частинами" від Абанку. Прочитав і перепитав на гарячій лінії, що зараз погашення з кредитки буде без комісії. Хтось робив останнім часом такі речі, як працює?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:52

  Искатель написав:Хочу купити товар в Алло і використати розстрочку "Плати частинами" від Абанку. Прочитав і перепитав на гарячій лінії, що зараз погашення з кредитки буде без комісії. Хтось робив останнім часом такі речі, як працює?
конкретно нічого відповісти не можу,
але... гаряча лінія тут занадто cool
мені вони з одного й того ж питання завжди щось зовсім несхоже розповідають :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 10:08

Re: А-Банк

Пользовался аналогичной летней акцией ОЧ с кредитки без комиссии. Все корректно. До сих пор снимается без комиссии. По аналогу моно
arkavs
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