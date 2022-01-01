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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:54
Хочу купити товар в Алло і використати розстрочку "Плати частинами" від Абанку. Прочитав і перепитав на гарячій лінії, що зараз погашення з кредитки буде без комісії. Хтось робив останнім часом такі речі, як працює?
Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:52
конкретно нічого відповісти не можу,
але... гаряча лінія тут занадто cool
мені вони з одного й того ж питання завжди щось зовсім несхоже розповідають
Додано: Суб 30 лис, 2024 10:08
Re: А-Банк
Пользовался аналогичной летней акцией ОЧ с кредитки без комиссии. Все корректно. До сих пор снимается без комиссии. По аналогу моно
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