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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.5 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
5
2- Погане. Некомпетентне.
8%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:54

Хочу купити товар в Алло і використати розстрочку "Плати частинами" від Абанку. Прочитав і перепитав на гарячій лінії, що зараз погашення з кредитки буде без комісії. Хтось робив останнім часом такі речі, як працює?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:52

  Искатель написав:Хочу купити товар в Алло і використати розстрочку "Плати частинами" від Абанку. Прочитав і перепитав на гарячій лінії, що зараз погашення з кредитки буде без комісії. Хтось робив останнім часом такі речі, як працює?
конкретно нічого відповісти не можу,
але... гаряча лінія тут занадто cool
мені вони з одного й того ж питання завжди щось зовсім несхоже розповідають :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 10:08

Re: А-Банк

Пользовался аналогичной летней акцией ОЧ с кредитки без комиссии. Все корректно. До сих пор снимается без комиссии. По аналогу моно
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:48

Это что-то новое...

А-банк отказался выдавать деньги в банкомате УкрГазБанка :shock:

Ответ банкомата УкрГазБанка: отказ, свяжись с банком-эквайером.
В выписке А-банка: слишком подозрительный банкомат. Фиг тебе, а не твои деньги.

П.С. Снял в банкомате Пумба по соседству.

#щеОднеЗеленеЛайно
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 04:05

Подскажите пожалуйста, на погашение ОВДП на є-підримку местный финмон возбуждается?
В середине января должно упасть где то 120К.
вот думаю, может стоит закрыть карту и просить как-то Кинто и ICU поменять карту для выплаты
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:27

  emeta написав:Подскажите пожалуйста, на погашение ОВДП на є-підримку местный финмон возбуждается?
В середине января должно упасть где то 120К.
вот думаю, может стоит закрыть карту и просить как-то Кинто и ICU поменять карту для выплаты


То что финмониторинг у них звездоватый думаю тут уже всем известно.И как оно будет вообще лотерея.Гарантий никаких.Может пропустит, а может и нет.Если счета для выплат поменять не сильно тяжело, я б поменял.В противном случае надеятся на лучшее, если все нормально пройдет выводить деньги и на будущее с абанком дело не иметь.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:44

  посетитель написав:
  emeta написав:Подскажите пожалуйста, на погашение ОВДП на є-підримку местный финмон возбуждается?
В середине января должно упасть где то 120К.
вот думаю, может стоит закрыть карту и просить как-то Кинто и ICU поменять карту для выплаты


То что финмониторинг у них звездоватый думаю тут уже всем известно.И как оно будет вообще лотерея.Гарантий никаких.Может пропустит, а может и нет.Если счета для выплат поменять не сильно тяжело, я б поменял.В противном случае надеятся на лучшее, если все нормально пройдет выводить деньги и на будущее с абанком дело не иметь.

Последнее предложение - точнее и не скажешь )))
Если есть подтверждение источника на 120к - можно и на А-Банк. Но надо быть готовым к геморою дня на 4-5
Sergion
 
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