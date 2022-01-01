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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:54
Хочу купити товар в Алло і використати розстрочку "Плати частинами" від Абанку. Прочитав і перепитав на гарячій лінії, що зараз погашення з кредитки буде без комісії. Хтось робив останнім часом такі речі, як працює?
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Искатель
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:52
Искатель написав:
Хочу купити товар в Алло і використати розстрочку "Плати частинами" від Абанку. Прочитав і перепитав на гарячій лінії
, що зараз погашення з кредитки буде без комісії. Хтось робив останнім часом такі речі, як працює?
конкретно нічого відповісти не можу,
але... гаряча лінія
тут занадто cool
мені вони з одного й того ж питання завжди щось зовсім несхоже розповідають
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flysoulfly
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Додано: Суб 30 лис, 2024 10:08
Пользовался аналогичной летней акцией ОЧ с кредитки без комиссии. Все корректно. До сих пор снимается без комиссии. По аналогу моно
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arkavs
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Додано: Сер 04 гру, 2024 13:48
Это что-то новое...
А-банк отказался выдавать деньги в банкомате УкрГазБанка
Ответ банкомата УкрГазБанка: отказ, свяжись с банком-эквайером.
В выписке А-банка: слишком подозрительный банкомат. Фиг тебе, а не твои деньги.
П.С. Снял в банкомате Пумба по соседству.
#щеОднеЗеленеЛайно
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Driver
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 04:05
Подскажите пожалуйста, на погашение ОВДП на є-підримку местный финмон возбуждается?
В середине января должно упасть где то 120К.
вот думаю, может стоит закрыть карту и просить как-то Кинто и ICU поменять карту для выплаты
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emeta
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:27
emeta написав:
Подскажите пожалуйста, на погашение ОВДП на є-підримку местный финмон возбуждается?
В середине января должно упасть где то 120К.
вот думаю, может стоит закрыть карту и просить как-то Кинто и ICU поменять карту для выплаты
То что финмониторинг у них звездоватый думаю тут уже всем известно.И как оно будет вообще лотерея.Гарантий никаких.Может пропустит, а может и нет.Если счета для выплат поменять не сильно тяжело, я б поменял.В противном случае надеятся на лучшее, если все нормально пройдет выводить деньги и на будущее с абанком дело не иметь.
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посетитель
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:44
посетитель написав: emeta написав:
Подскажите пожалуйста, на погашение ОВДП на є-підримку местный финмон возбуждается?
В середине января должно упасть где то 120К.
вот думаю, может стоит закрыть карту и просить как-то Кинто и ICU поменять карту для выплаты
То что финмониторинг у них звездоватый думаю тут уже всем известно.И как оно будет вообще лотерея.Гарантий никаких.Может пропустит, а может и нет.Если счета для выплат поменять не сильно тяжело, я б поменял.В противном случае надеятся на лучшее, если все нормально пройдет выводить деньги и на будущее с абанком дело не иметь.
Последнее предложение - точнее и не скажешь )))
Если есть подтверждение источника на 120к - можно и на А-Банк. Но надо быть готовым к геморою дня на 4-5
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Sergion
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Додано: Нед 08 гру, 2024 01:10
Sergion написав: посетитель написав: emeta написав:
Подскажите пожалуйста, на погашение ОВДП на є-підримку местный финмон возбуждается?
В середине января должно упасть где то 120К.
вот думаю, может стоит закрыть карту и просить как-то Кинто и ICU поменять карту для выплаты
То что финмониторинг у них звездоватый думаю тут уже всем известно.И как оно будет вообще лотерея.Гарантий никаких.Может пропустит, а может и нет.Если счета для выплат поменять не сильно тяжело, я б поменял.В противном случае надеятся на лучшее, если все нормально пройдет выводить деньги и на будущее с абанком дело не иметь.
Последнее предложение - точнее и не скажешь )))
Если есть подтверждение источника на 120к - можно и на А-Банк. Но надо быть готовым к геморою дня на 4-5
куди котиться світ...
можливі проблеми за менш ніж $3К
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flysoulfly
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Додано: Нед 08 гру, 2024 07:53
flysoulfly написав: Sergion написав: посетитель написав:
То что финмониторинг у них звездоватый думаю тут уже всем известно.И как оно будет вообще лотерея.Гарантий никаких.Может пропустит, а может и нет.Если счета для выплат поменять не сильно тяжело, я б поменял.В противном случае надеятся на лучшее, если все нормально пройдет выводить деньги и на будущее с абанком дело не иметь.
Последнее предложение - точнее и не скажешь )))
Если есть подтверждение источника на 120к - можно и на А-Банк. Но надо быть готовым к геморою дня на 4-5
куди котиться світ...
можливі проблеми за менш ніж $3К
все залежить не від 3-5-10 тис долл, а ваших доходів. Якщо хтось безробітний ні дня офіційно не працювавший чи студент, то банку дійсно буде цікаво, звідки ті 3 к баксів з'явилися у клієнта. Бо відмивати кошти можна і по 3к $ на дропа.
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1finanсier
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Додано: Нед 08 гру, 2024 08:32
посетитель написав: emeta написав:
Подскажите пожалуйста, на погашение ОВДП на є-підримку местный финмон возбуждается?
В середине января должно упасть где то 120К.
вот думаю, может стоит закрыть карту и просить как-то Кинто и ICU поменять карту для выплаты
То что финмониторинг у них звездоватый думаю тут уже всем известно.И как оно будет вообще лотерея.Гарантий никаких.Может пропустит, а может и нет.Если счета для выплат поменять не сильно тяжело, я б поменял.В противном случае надеятся на лучшее, если все нормально пройдет выводить деньги и на будущее с абанком дело не иметь.
проблема може бути з анкетою. у мене наприклад достатньо підтверджених доходів щоб раз у кварталі велику суму замовити готівкою. В цілому краще овдп купляти на картки різних банків.
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sens
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