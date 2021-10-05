|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 гру, 2024 08:36
flysoulfly написав: [quote="5795803:посетитель написав: emeta написав:
Подскажите пожалуйста, на погашение ОВДП на є-підримку местный финмон возбуждается?
В середине января должно упасть где то 120К.
вот думаю, может стоит закрыть карту и просить как-то Кинто и ICU поменять карту для выплаты
То что финмониторинг у них звездоватый думаю тут уже всем известно.И как оно будет вообще лотерея.Гарантий никаких.Может пропустит, а может и нет.Если счета для выплат поменять не сильно тяжело, я б поменял.В противном случае надеятся на лучшее, если все нормально пройдет выводить деньги и на будущее с абанком дело не иметь.
Последнее предложение - точнее и не скажешь )))
Если есть подтверждение источника на 120к - можно и на А-Банк. Но надо быть готовым к геморою дня на 4-5
куди котиться світ...
можливі проблеми за менш ніж $3К[/quote] Не всі банки в анкеті враховують ваші витрати. якщо я майже все окрім комунальних сплачую корпоративнОю карткою,то моі заощадження дозволяють робити коштовні покупки
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17990
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Нед 08 гру, 2024 23:41
посетитель написав: emeta написав:
Подскажите пожалуйста, на погашение ОВДП на є-підримку местный финмон возбуждается?
В середине января должно упасть где то 120К.
вот думаю, может стоит закрыть карту и просить как-то Кинто и ICU поменять карту для выплаты
То что финмониторинг у них звездоватый думаю тут уже всем известно.И как оно будет вообще лотерея.Гарантий никаких.Может пропустит, а может и нет.Если счета для выплат поменять не сильно тяжело, я б поменял.В противном случае надеятся на лучшее, если все нормально пройдет выводить деньги и на будущее с абанком дело не иметь.
Спасибо, буду думать
А то заберут 30% и ломай потом голову как финансировать терроризм и распространять оружие массового поражения на оставшиеся 70%
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2854
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 15 гру, 2024 12:14
Які умови?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10097
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 904 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 16 гру, 2024 03:01
Искатель написав:
Хочу купити товар в Алло і використати розстрочку "Плати частинами" від Абанку. Прочитав і перепитав на гарячій лінії, що зараз погашення з кредитки буде без комісії. Хтось робив останнім часом такі речі, як працює?
Плати частинами на договори, оформлені до 31.12 без комісії, а от розстрочка Вигода жарять по повній. На питання на гарячку відповіли, що сам дурак. Висловив сум з приводу бажання банку поїсти гною, рекомендували висловлюватися коректно.
А, ще ліміт зрізали з 50 до 30.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8999
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 1329 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Valeriy237
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1479
|968242
|
Нед 15 гру, 2024 23:11
klug
|
|1232
|612567
|
Нед 15 гру, 2024 23:09
klug
|
|2143
|1102747
|
|