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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 41
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
56%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 08:36

  flysoulfly написав:
  [quote="5795803:посетитель написав:
  emeta написав:Подскажите пожалуйста, на погашение ОВДП на є-підримку местный финмон возбуждается?
В середине января должно упасть где то 120К.
вот думаю, может стоит закрыть карту и просить как-то Кинто и ICU поменять карту для выплаты


То что финмониторинг у них звездоватый думаю тут уже всем известно.И как оно будет вообще лотерея.Гарантий никаких.Может пропустит, а может и нет.Если счета для выплат поменять не сильно тяжело, я б поменял.В противном случае надеятся на лучшее, если все нормально пройдет выводить деньги и на будущее с абанком дело не иметь.

Последнее предложение - точнее и не скажешь )))
Если есть подтверждение источника на 120к - можно и на А-Банк. Но надо быть готовым к геморою дня на 4-5
куди котиться світ... :evil: можливі проблеми за менш ніж $3К[/quote] Не всі банки в анкеті враховують ваші витрати. якщо я майже все окрім комунальних сплачую корпоративнОю карткою,то моі заощадження дозволяють робити коштовні покупки
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 23:41

  посетитель написав:
  emeta написав:Подскажите пожалуйста, на погашение ОВДП на є-підримку местный финмон возбуждается?
В середине января должно упасть где то 120К.
вот думаю, может стоит закрыть карту и просить как-то Кинто и ICU поменять карту для выплаты


То что финмониторинг у них звездоватый думаю тут уже всем известно.И как оно будет вообще лотерея.Гарантий никаких.Может пропустит, а может и нет.Если счета для выплат поменять не сильно тяжело, я б поменял.В противном случае надеятся на лучшее, если все нормально пройдет выводить деньги и на будущее с абанком дело не иметь.


Спасибо, буду думать
А то заберут 30% и ломай потом голову как финансировать терроризм и распространять оружие массового поражения на оставшиеся 70%
emeta
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Депозит 16%

Які умови?
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 03:01

  Искатель написав:Хочу купити товар в Алло і використати розстрочку "Плати частинами" від Абанку. Прочитав і перепитав на гарячій лінії, що зараз погашення з кредитки буде без комісії. Хтось робив останнім часом такі речі, як працює?

Плати частинами на договори, оформлені до 31.12 без комісії, а от розстрочка Вигода жарять по повній. На питання на гарячку відповіли, що сам дурак. Висловив сум з приводу бажання банку поїсти гною, рекомендували висловлюватися коректно.
А, ще ліміт зрізали з 50 до 30.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 14:08

Re: А-Банк

Тікі шо не зміг розрахуватися атб-карткою. В додатку пише "спостерігаються проблеми з роботою карток".
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 14:23

  Ferlakur написав:Тікі шо не зміг розрахуватися атб-карткою. В додатку пише "спостерігаються проблеми з роботою карток".
:twisted: "спостерігаємо на расслабонє, нічого не робимо для усунення проблем",
"усміхаємось і махаємо"©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:03

Re: А-Банк

Пишуть, що роботу карток відновлено.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 17:30

  Ferlakur написав:Тікі шо не зміг розрахуватися атб-карткою. В додатку пише "спостерігаються проблеми з роботою карток".


чому не АТБ карткою Сенса? там КБ +2% :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:01

  greenozon написав:
  Ferlakur написав:Тікі шо не зміг розрахуватися атб-карткою. В додатку пише "спостерігаються проблеми з роботою карток".


чому не АТБ карткою Сенса? там КБ +2% :)

Например потому что сенс не дает (вернее не возвращает забранный с началом войны) лимит, а платить своими не кошерно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:52

  WallNutPen написав:
сенс не дает (вернее не возвращает забранный с началом войны) лимит
сенс 8) шотознает™ :D
flysoulfly
 
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