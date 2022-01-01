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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 гру, 2024 08:36
flysoulfly написав: [quote="5795803:посетитель написав: emeta написав:
Подскажите пожалуйста, на погашение ОВДП на є-підримку местный финмон возбуждается?
В середине января должно упасть где то 120К.
вот думаю, может стоит закрыть карту и просить как-то Кинто и ICU поменять карту для выплаты
То что финмониторинг у них звездоватый думаю тут уже всем известно.И как оно будет вообще лотерея.Гарантий никаких.Может пропустит, а может и нет.Если счета для выплат поменять не сильно тяжело, я б поменял.В противном случае надеятся на лучшее, если все нормально пройдет выводить деньги и на будущее с абанком дело не иметь.
Последнее предложение - точнее и не скажешь )))
Если есть подтверждение источника на 120к - можно и на А-Банк. Но надо быть готовым к геморою дня на 4-5
куди котиться світ...
можливі проблеми за менш ніж $3К[/quote] Не всі банки в анкеті враховують ваші витрати. якщо я майже все окрім комунальних сплачую корпоративнОю карткою,то моі заощадження дозволяють робити коштовні покупки
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Додано: Нед 08 гру, 2024 23:41
посетитель написав: emeta написав:
Подскажите пожалуйста, на погашение ОВДП на є-підримку местный финмон возбуждается?
В середине января должно упасть где то 120К.
вот думаю, может стоит закрыть карту и просить как-то Кинто и ICU поменять карту для выплаты
То что финмониторинг у них звездоватый думаю тут уже всем известно.И как оно будет вообще лотерея.Гарантий никаких.Может пропустит, а может и нет.Если счета для выплат поменять не сильно тяжело, я б поменял.В противном случае надеятся на лучшее, если все нормально пройдет выводить деньги и на будущее с абанком дело не иметь.
Спасибо, буду думать
А то заберут 30% и ломай потом голову как финансировать терроризм и распространять оружие массового поражения на оставшиеся 70%
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Додано: Нед 15 гру, 2024 12:14
Які умови?
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Додано: Пон 16 гру, 2024 03:01
Искатель написав:
Хочу купити товар в Алло і використати розстрочку "Плати частинами" від Абанку. Прочитав і перепитав на гарячій лінії, що зараз погашення з кредитки буде без комісії. Хтось робив останнім часом такі речі, як працює?
Плати частинами на договори, оформлені до 31.12 без комісії, а от розстрочка Вигода жарять по повній. На питання на гарячку відповіли, що сам дурак. Висловив сум з приводу бажання банку поїсти гною, рекомендували висловлюватися коректно.
А, ще ліміт зрізали з 50 до 30.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 14:08
Тікі шо не зміг розрахуватися атб-карткою. В додатку пише "спостерігаються проблеми з роботою карток".
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Ferlakur
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Додано: Пон 30 гру, 2024 14:23
Ferlakur написав:
Тікі шо не зміг розрахуватися атб-карткою. В додатку пише "спостерігаються
проблеми з роботою карток".
"спостерігаємо на расслабонє, нічого не робимо для усунення проблем",
"усміхаємось і махаємо"©
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Додано: Пон 30 гру, 2024 16:03
Пишуть, що роботу карток відновлено.
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Ferlakur
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Додано: Пон 30 гру, 2024 17:30
Ferlakur написав:
Тікі шо не зміг розрахуватися атб-карткою. В додатку пише "спостерігаються проблеми з роботою карток".
чому не АТБ карткою Сенса? там КБ +2%
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greenozon
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Додано: Пон 30 гру, 2024 18:01
greenozon написав: Ferlakur написав:
Тікі шо не зміг розрахуватися атб-карткою. В додатку пише "спостерігаються проблеми з роботою карток".
чому не АТБ карткою Сенса? там КБ +2%
Например потому что сенс не дает (вернее не возвращает забранный с началом войны) лимит, а платить своими не кошерно
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WallNutPen
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Додано: Пон 30 гру, 2024 18:52
WallNutPen написав:
сенс не дает (вернее не возвращает забранный с началом войны) лимит
сенс
шотознает™
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flysoulfly
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