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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2024 19:21
flysoulfly написав: WallNutPen написав:
сенс не дает (вернее не возвращает забранный с началом войны) лимит
сенс
шотознает™
не - просто считает недостойным лимита из-за прописки в прифронтовом городе - большинство нормальных банков по 50-100к налили. У жены и дочки та же шняга. Но не сенсом единым...
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