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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2024 19:21
flysoulfly написав: WallNutPen написав:
сенс не дает (вернее не возвращает забранный с началом войны) лимит
сенс
шотознает™
не - просто считает недостойным лимита из-за прописки в прифронтовом городе - большинство нормальных банков по 50-100к налили. У жены и дочки та же шняга. Но не сенсом единым...
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:52
emeta написав:
Спасибо, буду думать
А то заберут 30% и ломай потом голову как финансировать терроризм и распространять оружие массового поражения на оставшиеся 70%
бегло пробежался по тарифам - блин, и тут стрижка 30% если банчок разрывает отношения.
шо за суркисовкий совок...
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