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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.5 5 41
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
56%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 19:21

  flysoulfly написав:
  WallNutPen написав:
сенс не дает (вернее не возвращает забранный с началом войны) лимит
сенс 8) шотознает™ :D

не - просто считает недостойным лимита из-за прописки в прифронтовом городе - большинство нормальных банков по 50-100к налили. У жены и дочки та же шняга. Но не сенсом единым...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:52

  emeta написав:Спасибо, буду думать
А то заберут 30% и ломай потом голову как финансировать терроризм и распространять оружие массового поражения на оставшиеся 70%


бегло пробежался по тарифам - блин, и тут стрижка 30% если банчок разрывает отношения.
шо за суркисовкий совок...
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 00:02

  baraka написав:и тут стрижка

Ломбард ледь не перший, хто до цього додумався, а далі - як лісова пожежа.
klug
 
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