|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2024 19:21
flysoulfly написав: WallNutPen написав:
сенс не дает (вернее не возвращает забранный с началом войны) лимит
сенс
шотознает™
не - просто считает недостойным лимита из-за прописки в прифронтовом городе - большинство нормальных банков по 50-100к налили. У жены и дочки та же шняга. Но не сенсом единым...
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1305
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:52
emeta написав:
Спасибо, буду думать
А то заберут 30% и ломай потом голову как финансировать терроризм и распространять оружие массового поражения на оставшиеся 70%
бегло пробежался по тарифам - блин, и тут стрижка 30% если банчок разрывает отношения.
шо за суркисовкий совок...
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5457
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 915 раз.
- Подякували: 873 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 04 січ, 2025 00:02
baraka написав:
и тут стрижка
Ломбард ледь не перший, хто до цього додумався, а далі - як лісова пожежа.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8651
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 1216 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Пон 13 січ, 2025 14:31
Перед новим роком навідкривав 8 пумбовських розстрочок на 60+к, так ломбард мені спочатку ліміт з 50 до 30 зрізав, а потім до залишку заборгованості 7590.
Само собою прострочок ніде нема і все в пільговому періоді. "Сказочные...."
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 9004
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 1330 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 13 січ, 2025 15:00
WachtAmRhein написав:
Перед новим роком навідкривав 8 пумбовських розстрочок на 60+к, так ломбард мені спочатку ліміт з 50 до 30 зрізав, а потім до залишку заборгованості 7590.
Само собою прострочок ніде нема і все в пільговому періоді. "Сказочные...."
Ви ж в курсі, що кожна розстрочка -- це окремий кредит в УБКІ, та й ще і як би задвоєння кредліміту виходить (основний + розстрочка х8), ото вони і налякалися ))
А от Алкіни Роздрочки ВХОДЯТЬ у кредліміт, тобто окремо в УБКІ не вносяться
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6045
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 466 раз.
- Подякували: 1183 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
9
Додано: Пон 13 січ, 2025 15:35
Amethyst написав:
Ви ж в курсі, що кожна розстрочка -- це окремий кредит в УБКІ, та й ще і як би задвоєння кредліміту виходить (основний + розстрочка х8), ото вони і налякалися ))
А от Алкіни Роздрочки ВХОДЯТЬ у кредліміт, тобто окремо в УБКІ не вносяться
Щас ще куплю в алло хдд на 5 ТБ до плойки на 3 місяця, доб'ю їх своєю наполегливістю.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 9004
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 1330 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1519
|700966
|
Пон 13 січ, 2025 12:46
Setta
|
|1276
|624056
|
Нед 12 січ, 2025 19:48
klug
|
|669
|416777
|
Суб 11 січ, 2025 21:44
klug
|