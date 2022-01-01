RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 212213214215

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 41
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
56%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 19:21

  flysoulfly написав:
  WallNutPen написав:
сенс не дает (вернее не возвращает забранный с началом войны) лимит
сенс 8) шотознает™ :D

не - просто считает недостойным лимита из-за прописки в прифронтовом городе - большинство нормальных банков по 50-100к налили. У жены и дочки та же шняга. Но не сенсом единым...
WallNutPen
 
Повідомлень: 1305
З нами з: 08.06.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:52

  emeta написав:Спасибо, буду думать
А то заберут 30% и ломай потом голову как финансировать терроризм и распространять оружие массового поражения на оставшиеся 70%


бегло пробежался по тарифам - блин, и тут стрижка 30% если банчок разрывает отношения.
шо за суркисовкий совок...
baraka
 
Повідомлень: 5457
З нами з: 09.10.12
Подякував: 915 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 00:02

  baraka написав:и тут стрижка

Ломбард ледь не перший, хто до цього додумався, а далі - як лісова пожежа.
klug
 
Повідомлень: 8651
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:31

Перед новим роком навідкривав 8 пумбовських розстрочок на 60+к, так ломбард мені спочатку ліміт з 50 до 30 зрізав, а потім до залишку заборгованості 7590.

Само собою прострочок ніде нема і все в пільговому періоді. "Сказочные...."
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 9004
З нами з: 16.11.11
Подякував: 665 раз.
Подякували: 1330 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 15:00

  WachtAmRhein написав:Перед новим роком навідкривав 8 пумбовських розстрочок на 60+к, так ломбард мені спочатку ліміт з 50 до 30 зрізав, а потім до залишку заборгованості 7590.

Само собою прострочок ніде нема і все в пільговому періоді. "Сказочные...."

Ви ж в курсі, що кожна розстрочка -- це окремий кредит в УБКІ, та й ще і як би задвоєння кредліміту виходить (основний + розстрочка х8), ото вони і налякалися ))
А от Алкіни Роздрочки ВХОДЯТЬ у кредліміт, тобто окремо в УБКІ не вносяться :idea:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6045
З нами з: 05.05.21
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 15:35

  Amethyst написав:Ви ж в курсі, що кожна розстрочка -- це окремий кредит в УБКІ, та й ще і як би задвоєння кредліміту виходить (основний + розстрочка х8), ото вони і налякалися ))
А от Алкіни Роздрочки ВХОДЯТЬ у кредліміт, тобто окремо в УБКІ не вносяться :idea:


Щас ще куплю в алло хдд на 5 ТБ до плойки на 3 місяця, доб'ю їх своєю наполегливістю.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 9004
З нами з: 16.11.11
Подякував: 665 раз.
Подякували: 1330 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 212213214215
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 150, 151, 152
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1519 700966
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2025 12:46
Setta
Банк Альянс 1 ... 126, 127, 128
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1276 624056
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2025 19:48
klug
Ідея Банк 1 ... 65, 66, 67
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
669 416777
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2025 21:44
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7231)
13.01.2025 15:04
А-Банк (2146)
13.01.2025 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.