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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.5 5 41
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
56%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:10

Re: А-Банк

У всех так, что банк не дает перекинуть на другой банк с приложения? Подтверждающее СМС не приходит
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:12

Re: А-Банк

Доброго дня. Закінчився Депо в банке. Зняття в кассі з комісією? Карта Зелена
malser
 
Повідомлень: 480
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:05

  malser написав:Доброго дня. Закінчився Депо в банке. Зняття в кассі з комісією? Карта Зелена

З Зеленої буде з коміс, але ж можна вказати Жопеньку картку для повернення депо
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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