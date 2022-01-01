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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:10
У всех так, что банк не дает перекинуть на другой банк с приложения? Подтверждающее СМС не приходит
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Proofy
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:12
Доброго дня. Закінчився Депо в банке. Зняття в кассі з комісією? Карта Зелена
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malser
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:05
malser написав:
Доброго дня. Закінчився Депо в банке. Зняття в кассі з комісією? Карта Зелена
З Зеленої буде з коміс, але ж можна
вказати Жопеньку картку для повернення депо
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Amethyst
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