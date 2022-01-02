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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:10
Re: А-Банк
Востаннє редагувалось Proofy в П'ят 24 січ, 2025 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:12
Re: А-Банк
Доброго дня. Закінчився Депо в банке. Зняття в кассі з комісією? Карта Зелена
Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:05
Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:25
1. Поговорити про клієнтоорієнтованість в Чаті, може зможуть таки перевідправити на Жовту
2. Відкрити новий депо
3. Купити валюту з виплатою з Жовтої (до 50К/міс на ІПН, розкидати по родичам)
4. Переказати (нашару СЕПом=20К/міс, р2р=100К/міс) в інш банку з шаровою видачею готівки
5. погасити всім родичам кредитки (кінець місяця, перекази внутрібанк нашару) в Шапіто.. або в інш банках, але то таки переказ буде з п.4
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