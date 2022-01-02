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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:10
Востаннє редагувалось Proofy
в П'ят 24 січ, 2025 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Proofy
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:12
Доброго дня. Закінчився Депо в банке. Зняття в кассі з комісією? Карта Зелена
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malser
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:05
malser написав:
Доброго дня. Закінчився Депо в банке. Зняття в кассі з комісією? Карта Зелена
З Зеленої буде з коміс, але ж можна
вказати Жопеньку картку для повернення депо
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Amethyst
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:30
Amethyst депо вже на зеленій. Порадьте як зняти без комісії.
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malser
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:25
malser написав:Amethyst
депо вже на зеленій. Порадьте як зняти без комісії.
1. Поговорити про клієнтоорієнтованість в Чаті, може зможуть таки перевідправити на Жовту
2. Відкрити новий депо
3. Купити валюту з виплатою з Жовтої (до 50К/міс на ІПН, розкидати по родичам)
4. Переказати (нашару СЕПом=20К/міс, р2р=100К/міс) в інш банку з шаровою видачею готівки
5. погасити всім родичам кредитки (кінець місяця, перекази внутрібанк нашару) в Шапіто.. або в інш банках, але то таки переказ буде з п.4
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Amethyst
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:14
Amethyst написав: malser написав:Amethyst
депо вже на зеленій. Порадьте як зняти без комісії.
1. Поговорити про клієнтоорієнтованість в Чаті, може зможуть таки перевідправити на Жовту
2. Відкрити новий депо
3. Купити валюту з виплатою з Жовтої (до 50К/міс на ІПН, розкидати по родичам)
4. Переказати (нашару СЕПом=20К/міс, р2р=100К/міс) в інш банку з шаровою видачею готівки
5. погасити всім родичам кредитки (кінець місяця, перекази внутрібанк нашару) в Шапіто.. або в інш банках, але то таки переказ буде з п.4
Оплатити комуналку та телефонію
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Investor_K
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:20
malser написав:
Доброго дня. Закінчився Депо в банке. Зняття в кассі з комісією? Карта Зелена
А депо большой? С зелёной можно толкнуть 100к в месяц без комиса на любую карту, нет?
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Кассандра
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:37
Кассандра написав: malser написав:
Доброго дня. Закінчився Депо в банке. Зняття в кассі з комісією? Карта Зелена
А депо большой? С зелёной можно толкнуть 100к в месяц без комиса на любую карту, нет?
ну первые пару траншей ломбард отпустит, наверное, да
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