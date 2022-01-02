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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 41
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
7%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
56%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 20:00

Re: А-Банк

  посетитель написав:Так жалуются ж террористы и наркоторговцы, "простых людей это не касается".
Там еще есть массовая категория,
которую почему-то все не хотят видеть -- постирушники/мойщики/мошейники/шахраи,
шо идут по ст. 190.4 УКУ (до 12 лет с конфискацией) :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 21:11

  Amethyst написав:
  посетитель написав:Так жалуются ж террористы и наркоторговцы, "простых людей это не касается".
Там еще есть массовая категория,
которую почему-то все не хотят видеть -- постирушники/мойщики/мошейники/шахраи,
шо идут по ст. 190.4 УКУ (до 12 лет с конфискацией) :mrgreen:



И много такиха абанк в правоохранительные органы передал?
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