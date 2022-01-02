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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2025 20:00
посетитель написав:
Так жалуются ж террористы и наркоторговцы, "простых людей это не касается".
Там еще есть массовая категория,
которую почему-то все не хотят видеть -- постирушники/мойщики/мошейники/шахраи,
шо идут по ст. 190.4 УКУ (до 12 лет с конфискацией)
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Amethyst
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Додано: Суб 25 січ, 2025 21:11
Amethyst написав: посетитель написав:
Так жалуются ж террористы и наркоторговцы, "простых людей это не касается".
Там еще есть массовая категория,
которую почему-то все не хотят видеть -- постирушники/мойщики/мошейники/шахраи,
шо идут по ст. 190.4 УКУ (до 12 лет с конфискацией)
И много такиха абанк в правоохранительные органы передал?
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