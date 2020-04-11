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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:08
novichok написав:
В абанку всі платежі з кредитки входять в грейс, як у привата/моно чи ні? Дякую.
Всі входять
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:19
klug написав:
То я вже на такому катався
Торік Шапіто дало 100к і за рік обкусало до 15к. Є підозра, що вони спочатку намагаються спровокувати напад марнотратства, а якщо не вдалося, то починають "зливати" клієнта.
Подтверждаю.
Год назад после разовой крупной покупки ̶к̶л̶о̶у̶н̶ы̶ А-банк повысил лимит до 100 000 грн. Пока я им пользовался (причём в минус уходил на намного меньшие суммы), он его не трогал.
Но стоило карте месяц полежать на полке - сразу уменьшил до 10 000 грн.
Правда, прислал сообщение об этом в Вайбер (а не просто по-тихому скрысил, как многие банки)
И на том спасибо...
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Додано: Суб 08 лют, 2025 12:07
Вчера снизили кредитный лимит.Думаю ладно оставили какие-то деньги.Сегодня думаю идти в магазин.Смотрю в телефоне ваш кредитный лимит снижен.Ну думаю наверно за вчера снизили.Смотрю снизили до суммы задолженности.Причем пользуюсь картой постоянно.Красавчики.Оставили без денег.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 12:16
Вадимка написав:
Вчера снизили кредитный лимит.Думаю ладно оставили какие-то деньги.Сегодня думаю идти в магазин.Смотрю в телефоне ваш кредитный лимит снижен.Ну думаю наверно за вчера снизили.Смотрю снизили до суммы задолженности.Причем пользуюсь картой постоянно.Красавчики.Оставили без денег.
Значит будут снижать лимит по мере снижения задолженности до нуля. Можете попрощаться с лимитом.
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Порт
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Додано: Суб 08 лют, 2025 13:34
Порт написав: Вадимка написав:
Вчера снизили кредитный лимит.Думаю ладно оставили какие-то деньги.Сегодня думаю идти в магазин.Смотрю в телефоне ваш кредитный лимит снижен.Ну думаю наверно за вчера снизили.Смотрю снизили до суммы задолженности.Причем пользуюсь картой постоянно.Красавчики.Оставили без денег.
Значит будут снижать лимит по мере снижения задолженности до нуля. Можете попрощаться с лимитом.
Не проблема.Перейду на моно.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 15:03
Порт написав: Вадимка написав:
Вчера снизили кредитный лимит.Думаю ладно оставили какие-то деньги.Сегодня думаю идти в магазин.Смотрю в телефоне ваш кредитный лимит снижен.Ну думаю наверно за вчера снизили.Смотрю снизили до суммы задолженности.Причем пользуюсь картой постоянно.Красавчики.Оставили без денег.
Значит будут снижать лимит по мере снижения задолженности до нуля. Можете попрощаться с лимитом.
Не факт. Жене в мае 2023 года снизили кредлим до уровня задолженности - получилось, что лимит-"не круглое" число - 1204 грн. В следующем месяце погасили долг, а лимит так и остался 1204 грн. - такой он и по сей день
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