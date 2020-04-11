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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 216217218219>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:08

  novichok написав:В абанку всі платежі з кредитки входять в грейс, як у привата/моно чи ні? Дякую.

Всі входять
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:19

  klug написав:То я вже на такому катався :D Торік Шапіто дало 100к і за рік обкусало до 15к. Є підозра, що вони спочатку намагаються спровокувати напад марнотратства, а якщо не вдалося, то починають "зливати" клієнта.

Подтверждаю.
Год назад после разовой крупной покупки ̶к̶л̶о̶у̶н̶ы̶ А-банк повысил лимит до 100 000 грн. Пока я им пользовался (причём в минус уходил на намного меньшие суммы), он его не трогал.
Но стоило карте месяц полежать на полке - сразу уменьшил до 10 000 грн.

Правда, прислал сообщение об этом в Вайбер (а не просто по-тихому скрысил, как многие банки)
И на том спасибо...
Driver
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 12:07

Вчера снизили кредитный лимит.Думаю ладно оставили какие-то деньги.Сегодня думаю идти в магазин.Смотрю в телефоне ваш кредитный лимит снижен.Ну думаю наверно за вчера снизили.Смотрю снизили до суммы задолженности.Причем пользуюсь картой постоянно.Красавчики.Оставили без денег.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 12:16

  Вадимка написав:Вчера снизили кредитный лимит.Думаю ладно оставили какие-то деньги.Сегодня думаю идти в магазин.Смотрю в телефоне ваш кредитный лимит снижен.Ну думаю наверно за вчера снизили.Смотрю снизили до суммы задолженности.Причем пользуюсь картой постоянно.Красавчики.Оставили без денег.

Значит будут снижать лимит по мере снижения задолженности до нуля. Можете попрощаться с лимитом.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 13:34

  Порт написав:
  Вадимка написав:Вчера снизили кредитный лимит.Думаю ладно оставили какие-то деньги.Сегодня думаю идти в магазин.Смотрю в телефоне ваш кредитный лимит снижен.Ну думаю наверно за вчера снизили.Смотрю снизили до суммы задолженности.Причем пользуюсь картой постоянно.Красавчики.Оставили без денег.

Значит будут снижать лимит по мере снижения задолженности до нуля. Можете попрощаться с лимитом.

Не проблема.Перейду на моно.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 15:03

  Порт написав:
  Вадимка написав:Вчера снизили кредитный лимит.Думаю ладно оставили какие-то деньги.Сегодня думаю идти в магазин.Смотрю в телефоне ваш кредитный лимит снижен.Ну думаю наверно за вчера снизили.Смотрю снизили до суммы задолженности.Причем пользуюсь картой постоянно.Красавчики.Оставили без денег.

Значит будут снижать лимит по мере снижения задолженности до нуля. Можете попрощаться с лимитом.

Не факт. Жене в мае 2023 года снизили кредлим до уровня задолженности - получилось, что лимит-"не круглое" число - 1204 грн. В следующем месяце погасили долг, а лимит так и остался 1204 грн. - такой он и по сей день
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 бер, 2025 19:58

Re: А-Банк

це що нові ПОКРАЩЕННЯ?

раніше кешбек за фатсфуд з картки болт був додатковим і не входив в ліміт 2/2 кешбеку від банку

а тепер входить і займає там 1/2 місце
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 10:02

Кредитка давно на полке и вот прилетело на e-mail:

"Активуйте свою картку та отримайте приємний бонус — за використання 2000 ₴ кредитних коштів по картці ви отримуєте бонус 200 ₴"
В приложении ничего подобного не нашел.
Кто в курсе, шо это значит "активировать"? Карта давно активирована и каким образом "отримати" бонус?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:15

  ВIВ написав:Кредитка давно на полке и вот прилетело на e-mail:

"Активуйте свою картку та отримайте приємний бонус — за використання 2000 ₴ кредитних коштів по картці ви отримуєте бонус 200 ₴"
В приложении ничего подобного не нашел.
Кто в курсе, шо это значит "активировать"? Карта давно активирована и каким образом "отримати" бонус?

жене в прошлом году на полочную зеленую похожее прилетало - потратили названную сумму, получили кишмиш и опять на полку. Ничего специально не активировали, но предварительно списывались с поддержкой чтобы остались следы...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:36

WallNutPen
А чого так: Ломбард не топ для АТБ чи АТБ не топ?
klug
 
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