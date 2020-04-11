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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 216217218219

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:51

  klug написав:WallNutPen
А чого так: Ломбард не топ для АТБ чи АТБ не топ?

Ну Сенс дає 2+0.5% за свій АТБ
Amethyst
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  #<1 ... 216217218219
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