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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:51
klug написав:WallNutPen
А чого так: Ломбард не топ для АТБ чи АТБ не топ?
Ну Сенс дає 2+0.5% за свій АТБ
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