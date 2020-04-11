Ну Сенс дає 2+0.5% за свій АТБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:51
Додано: П'ят 07 бер, 2025 18:29
жене атб-кард от ломбарда даже не открывали - у нее ломбард на первом году войны предложил по зеленой (которая уже тогда была полочной) акцию типа сделай 5 покупок от 50 грн. и получи 100 грн. кэша - а после того как было куплено в сильпе 5 сертифов по 50 грн. - ломбард обиделся на такую наглость и срезал лимит до уровня остатка долга на карте. Так этот куцый лимит и болтается и к нему открывать ни выгоду, ни атб-кард смысла не вижу. Пока сеня не предложил свои 2%+0,5% - пользовались моей АТБ-кард от ломбарда, но с лета прошлого года как правильно пишет Amethyst сенино предложение АнтИреснее
Додано: Суб 08 бер, 2025 14:33
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