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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:51

  klug написав:WallNutPen
А чого так: Ломбард не топ для АТБ чи АТБ не топ?

Ну Сенс дає 2+0.5% за свій АТБ
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 18:29

  klug написав:WallNutPen
А чого так: Ломбард не топ для АТБ чи АТБ не топ?

жене атб-кард от ломбарда даже не открывали - у нее ломбард на первом году войны предложил по зеленой (которая уже тогда была полочной) акцию типа сделай 5 покупок от 50 грн. и получи 100 грн. кэша - а после того как было куплено в сильпе 5 сертифов по 50 грн. - ломбард обиделся на такую наглость и срезал лимит до уровня остатка долга на карте. Так этот куцый лимит и болтается и к нему открывать ни выгоду, ни атб-кард смысла не вижу. Пока сеня не предложил свои 2%+0,5% - пользовались моей АТБ-кард от ломбарда, но с лета прошлого года как правильно пишет Amethyst сенино предложение АнтИреснее :)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 14:33

  Amethyst написав:Ну Сенс дає 2+0.5% за свій АТБ

додаткові +2% кешбеку
за покупки на сайті або в магазинах АТБ до 30.04.2025
arkavs
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