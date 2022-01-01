|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:51
klug написав:WallNutPen
А чого так: Ломбард не топ для АТБ чи АТБ не топ?
Ну Сенс дає 2+0.5% за свій АТБ
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6178
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 475 раз.
- Подякували: 1200 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: П'ят 07 бер, 2025 18:29
klug написав:WallNutPen
А чого так: Ломбард не топ для АТБ чи АТБ не топ?
жене атб-кард от ломбарда даже не открывали - у нее ломбард на первом году войны предложил по зеленой (которая уже тогда была полочной) акцию типа сделай 5 покупок от 50 грн. и получи 100 грн. кэша - а после того как было куплено в сильпе 5 сертифов по 50 грн. - ломбард обиделся на такую наглость и срезал лимит до уровня остатка долга на карте. Так этот куцый лимит и болтается и к нему открывать ни выгоду, ни атб-кард смысла не вижу. Пока сеня не предложил свои 2%+0,5% - пользовались моей АТБ-кард от ломбарда, но с лета прошлого года как правильно пишет Amethyst сенино предложение АнтИреснее
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1348
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 389 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 08 бер, 2025 14:33
Amethyst написав:
Ну Сенс дає 2+0.5% за свій АТБ
додаткові +2% кешбеку
за покупки на сайті або в магазинах АТБ до 30.04.2025
-
arkavs
-
-
- Повідомлень: 549
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 857 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 бер, 2025 17:50
Amethyst написав: klug написав:WallNutPen
А чого так: Ломбард не топ для АТБ чи АТБ не топ?
Ну Сенс дає 2+0.5% за свій АТБ
Але у Сенса пільговий період не більше місяця
-
l_e_x
-
-
- Повідомлень: 154
- З нами з: 04.07.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 бер, 2025 19:33
Amethyst написав:
+0.5%
+0.5 не автоматом!
треба обрати категорію в ССА
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16485
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 538 раз.
- Подякували: 1722 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
6
Додано: Суб 08 бер, 2025 22:25
greenozon написав: Amethyst написав:
+0.5%
+0.5 не автоматом!
треба обрати категорію в ССА
Ну таак, треба обрати або Продукти або оплату смартом або бути Сенсей.
Ще треба вміти виводити самі горіХи у Сенса.
Та і отот геморр з РКО теж не подарунок.
Але ж таки 2.5% в АТБ реально можливо... і навіть, за свої
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6178
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 475 раз.
- Подякували: 1200 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|2359
|1232836
|
|
|1343
|640767
|
|
|168
|82190
|
Суб 08 бер, 2025 15:50
Visky
|