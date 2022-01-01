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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.5 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 13:51

  klug написав:WallNutPen
А чого так: Ломбард не топ для АТБ чи АТБ не топ?

Ну Сенс дає 2+0.5% за свій АТБ
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 18:29

  klug написав:WallNutPen
А чого так: Ломбард не топ для АТБ чи АТБ не топ?

жене атб-кард от ломбарда даже не открывали - у нее ломбард на первом году войны предложил по зеленой (которая уже тогда была полочной) акцию типа сделай 5 покупок от 50 грн. и получи 100 грн. кэша - а после того как было куплено в сильпе 5 сертифов по 50 грн. - ломбард обиделся на такую наглость и срезал лимит до уровня остатка долга на карте. Так этот куцый лимит и болтается и к нему открывать ни выгоду, ни атб-кард смысла не вижу. Пока сеня не предложил свои 2%+0,5% - пользовались моей АТБ-кард от ломбарда, но с лета прошлого года как правильно пишет Amethyst сенино предложение АнтИреснее :)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 14:33

  Amethyst написав:Ну Сенс дає 2+0.5% за свій АТБ

додаткові +2% кешбеку
за покупки на сайті або в магазинах АТБ до 30.04.2025
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 17:50

  Amethyst написав:
  klug написав:WallNutPen
А чого так: Ломбард не топ для АТБ чи АТБ не топ?

Ну Сенс дає 2+0.5% за свій АТБ

Але у Сенса пільговий період не більше місяця
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 19:33

Re: А-Банк

  Amethyst написав:+0.5%


+0.5 не автоматом!
треба обрати категорію в ССА
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 22:25

  greenozon написав:
  Amethyst написав:+0.5%


+0.5 не автоматом!
треба обрати категорію в ССА

Ну таак, треба обрати або Продукти або оплату смартом або бути Сенсей.
Ще треба вміти виводити самі горіХи у Сенса.
Та і отот геморр з РКО теж не подарунок.
Але ж таки 2.5% в АТБ реально можливо... і навіть, за свої 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 23:26

  Вадимка написав:Вчера снизили кредитный лимит.Думаю ладно оставили какие-то деньги.Сегодня думаю идти в магазин.Смотрю в телефоне ваш кредитный лимит снижен.Ну думаю наверно за вчера снизили.Смотрю снизили до суммы задолженности.Причем пользуюсь картой постоянно.Красавчики.Оставили без денег.


аналогично, порезали в ноль
Непонятно за что, картой пользовался время от времени
ладно, пойдём к сене
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:38

Re: А-Банк

З осені не користувався карткою, а тут витратив 190 грн в АТБ - наступного дня кредитний ліміт зменшили до 200 грн)) і одразу пропозиція кредиту готівкою на 125 тисяч. мабуть варто взагалі рахунки закрити
l_e_x
 
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