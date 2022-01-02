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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 217218219220

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 09:30

З грудня ріжуть ліміт щомісяця, при чому дати зрізів - наступний день після підвищення облікової ставки НБУ
Archer
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 00:44

  Driver написав:И у меня аналогично.
Уменьшили лимит по карте, повысили лимит по оплате частями.
а после этого ползунок кредлимитов в аппке (вкладк "кредиты") не пробовали двигать ? - вроде там уменьшение кл оплаты частями увеличивает кл карты
flysoulfly
 
Повідомлень: 5788
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1829 раз.
Подякували: 326 раз.
 
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  #<1 ... 217218219220
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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