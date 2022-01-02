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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 бер, 2025 09:30
З грудня ріжуть ліміт щомісяця, при чому дати зрізів - наступний день після підвищення облікової ставки НБУ
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Archer
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Додано: Чет 13 бер, 2025 00:44
Driver написав:
И у меня аналогично.Уменьшили
лимит по карте, повысили
лимит по оплате частями.
а после этого ползунок кредлимитов в аппке (вкладк "кредиты") не пробовали двигать ? - вроде там уменьшение кл оплаты частями увеличивает кл карты
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flysoulfly
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