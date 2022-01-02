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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 бер, 2025 09:30
З грудня ріжуть ліміт щомісяця, при чому дати зрізів - наступний день після підвищення облікової ставки НБУ
Додано: Чет 13 бер, 2025 00:44
Додано: Чет 13 бер, 2025 15:59
Ползунок лимита по карте установлен на максимум (а по оплате частями - на минимум). Так что не получится.
Реально дежавю с Монобанка: там точно так же было.
Но у А-банка сейчас такие ̶д̶о̶л̶б̶а̶н̶у̶т̶ы̶е̶ невыгодные категории кэшбека, что их карта сейчас на полке пылится. Так что лимит именно здесь пока не актуален
Додано: П'ят 14 бер, 2025 02:46
Був 60к КЛ. Не користувався з минулого року. Отримав пропозицію "витрать 2000, отримай 200 КБ". Скористався, вивів КБ на карту і, вуаля, отримав КЛ максимально близький до поточної суми заборгованості.
На вкладці "кредити" дійсно є ліміт на оплату частинами та розстрочку" 36к. Але зменшення його навіть до 0 не дає збільшити КЛ по картці.
Ну штош, не користувався, значить і не потрібний був.
Додано: Суб 15 бер, 2025 00:51
А если мне сначала пришёл пуш с этим предложением, но теперь я никак не могу найти соответствующее сообщение - это типа банк передумал, и мне больше не светят эти 200 грн кэшбека?
(траты на 2000 грн пока не было. Как раз думаю, имеет смысл или нет?)
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