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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.5 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 09:30

З грудня ріжуть ліміт щомісяця, при чому дати зрізів - наступний день після підвищення облікової ставки НБУ
Archer
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 00:44

  Driver написав:И у меня аналогично.
Уменьшили лимит по карте, повысили лимит по оплате частями.
а после этого ползунок кредлимитов в аппке (вкладк "кредиты") не пробовали двигать ? - вроде там уменьшение кл оплаты частями увеличивает кл карты
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 15:59

  flysoulfly написав:а после этого ползунок кредлимитов в аппке (вкладк "кредиты") не пробовали двигать ? - вроде там уменьшение кл оплаты частями увеличивает кл карты

Ползунок лимита по карте установлен на максимум (а по оплате частями - на минимум). Так что не получится.
Реально дежавю с Монобанка: там точно так же было. :x

Но у А-банка сейчас такие ̶д̶о̶л̶б̶а̶н̶у̶т̶ы̶е̶ невыгодные категории кэшбека, что их карта сейчас на полке пылится. Так что лимит именно здесь пока не актуален
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 02:46

  flysoulfly написав:
  Driver написав:И у меня аналогично.
Уменьшили лимит по карте, повысили лимит по оплате частями.
а после этого ползунок кредлимитов в аппке (вкладк "кредиты") не пробовали двигать ? - вроде там уменьшение кл оплаты частями увеличивает кл карты

Був 60к КЛ. Не користувався з минулого року. Отримав пропозицію "витрать 2000, отримай 200 КБ". Скористався, вивів КБ на карту і, вуаля, отримав КЛ максимально близький до поточної суми заборгованості.
На вкладці "кредити" дійсно є ліміт на оплату частинами та розстрочку" 36к. Але зменшення його навіть до 0 не дає збільшити КЛ по картці.
Ну штош, не користувався, значить і не потрібний був.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:51

  alibob написав:Отримав пропозицію "витрать 2000, отримай 200 КБ".

А если мне сначала пришёл пуш с этим предложением, но теперь я никак не могу найти соответствующее сообщение - это типа банк передумал, и мне больше не светят эти 200 грн кэшбека? :shock:
(траты на 2000 грн пока не было. Как раз думаю, имеет смысл или нет?)
Driver
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 08:05

Re: А-Банк

Driver, дивись у дзвіночку, який розташований над історією операцій по картці.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 08:06

  Driver написав:
  alibob написав:Отримав пропозицію "витрать 2000, отримай 200 КБ".

А если мне сначала пришёл пуш с этим предложением, но теперь я никак не могу найти соответствующее сообщение - это типа банк передумал, и мне больше не светят эти 200 грн кэшбека? :shock:
(траты на 2000 грн пока не было. Как раз думаю, имеет смысл или нет?)

Полагаю, что банк не передумал а просто пуш хорошо спрятал. Когда у жены пару лет назад было подобное сообщение по полочной карте, то тоде помню пуш не мог найти потом нигде. Поэтому для подстраховки писал в поддержку - та подтвердила что предложение действительно есть и оно актульно. Кстати после исполнения того акционного предложения лимит у жене тоже как и alibobсрезали до уровня имевшегося на тот момент долга
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 08:55

Re: А-Банк

А мені не приходило
Investor_K
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