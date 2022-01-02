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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 12:52

  Investor_K написав:А мені не приходило

Подозреваю, что это для полочных карт
Driver
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 22:35

Re: А-Банк

Driver написав:
  Investor_K написав:А мені не приходило

Подозреваю, что это для полочных карт
Теж так підозрюю ,вже раза чотири такі пущі приходили
lamal
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Повідомлень: 517
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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  #<1 ... 218219220221
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