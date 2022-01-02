|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 бер, 2025 12:52
Investor_K написав:
А мені не приходило
Подозреваю, что это для полочных карт
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 405
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 15 бер, 2025 22:35
Driver написав: Investor_K написав:
А мені не приходило
Подозреваю, что это для полочных карт
Теж так підозрюю ,вже раза чотири такі пущі приходили
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 518
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 17 бер, 2025 22:50
В них у відділенні Жовту можна лише в касі поповнити лише з самою карткою?
На номер рахунку через економістку можливо? Без комісії, якщо поповнюватиме третя особа за довіреністю ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5795
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1834 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 17 бер, 2025 22:54
flysoulfly написав:
Жовту можна
та СЕПом або р2р теж можна, без коміс. Чо ото людину по чергам ганяти
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6207
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 480 раз.
- Подякували: 1201 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Вів 18 бер, 2025 00:28
Amethyst написав:
Чо ото людину по чергам ганяти
ну треба по чергам, треба
А тариф падибільнамунапісан
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5795
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1834 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 19 бер, 2025 10:23
flysoulfly написав:
В них у відділенні Жовту можна лише в касі поповнити лише з самою карткою?
На номер рахунку через економістку можливо? Без комісії, якщо поповнюватиме третя особа за довіреністю ?
якщо в них як в приваті зараз, то ніяких економісток і платіжок тут і близько нема
або в касі через пос, або в касі без картки з ідентифікацією по номеру телефону/QR. Але чи можна так третьою особою в касі не знаю
-
24589
-
-
- Повідомлень: 158
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|712
|426866
|
|
|284
|243745
|
Вів 18 бер, 2025 22:37
KVV
|
|1628
|727085
|
|