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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

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А-Банк 3.5 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 12:52

  Investor_K написав:А мені не приходило

Подозреваю, что это для полочных карт
Driver
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 22:35

Re: А-Банк

Driver написав:
  Investor_K написав:А мені не приходило

Подозреваю, что это для полочных карт
Теж так підозрюю ,вже раза чотири такі пущі приходили
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:50

В них у відділенні Жовту можна лише в касі поповнити лише з самою карткою?
На номер рахунку через економістку можливо? Без комісії, якщо поповнюватиме третя особа за довіреністю ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:54

Re: А-Банк

  flysoulfly написав:Жовту можна
та СЕПом або р2р теж можна, без коміс. Чо ото людину по чергам ганяти
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 00:28

  Amethyst написав: Чо ото людину по чергам ганяти
ну треба по чергам, треба :(
А тариф падибільнамунапісан
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 10:23

  flysoulfly написав:В них у відділенні Жовту можна лише в касі поповнити лише з самою карткою?
На номер рахунку через економістку можливо? Без комісії, якщо поповнюватиме третя особа за довіреністю ?

якщо в них як в приваті зараз, то ніяких економісток і платіжок тут і близько нема
або в касі через пос, або в касі без картки з ідентифікацією по номеру телефону/QR. Але чи можна так третьою особою в касі не знаю
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:09

Была оформлена ОЧ. Окончательно погасил её на один день раньше.
Сейчас смотрю выписку ПВБКИ - по этому договору статус "Достроково", и он отображается красным цветом :shock:

Не совсем понятно: разве банку не выгодно досрочное погашение? Всё равно по ОЧ я никаких процентов не платил, а продавец заплатил комиссию ещё в самом начале

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Driver
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