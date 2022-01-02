Подозреваю, что это для полочных карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 бер, 2025 12:52
Додано: Суб 15 бер, 2025 22:35
Re: А-Банк
Додано: Пон 17 бер, 2025 22:50
В них у відділенні Жовту можна лише в касі поповнити лише з самою карткою?
На номер рахунку через економістку можливо? Без комісії, якщо поповнюватиме третя особа за довіреністю ?
Додано: Пон 17 бер, 2025 22:54
Re: А-Банк
Додано: Вів 18 бер, 2025 00:28
Додано: Сер 19 бер, 2025 10:23
якщо в них як в приваті зараз, то ніяких економісток і платіжок тут і близько нема
або в касі через пос, або в касі без картки з ідентифікацією по номеру телефону/QR. Але чи можна так третьою особою в касі не знаю
Додано: Чет 24 кві, 2025 14:09
Была оформлена ОЧ. Окончательно погасил её на один день раньше.
Сейчас смотрю выписку ПВБКИ - по этому договору статус "Достроково", и он отображается красным цветом
Не совсем понятно: разве банку не выгодно досрочное погашение? Всё равно по ОЧ я никаких процентов не платил, а продавец заплатил комиссию ещё в самом начале
Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:48
Re: А-Банк
Driver, може БКІ розглядає це як маніпуляція кредитною історією для покращення кредитного рейтингу.
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