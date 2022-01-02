А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 бер, 2025 12:52
Investor_K написав:
А мені не приходило
Подозреваю, что это для полочных карт
Driver
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Додано: Суб 15 бер, 2025 22:35
Driver написав: Investor_K написав:
А мені не приходило
Подозреваю, что это для полочных карт
Теж так підозрюю ,вже раза чотири такі пущі приходили
lamal
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:50
В них у відділенні Жовту можна лише в касі поповнити лише з самою карткою?
На номер рахунку через економістку можливо? Без комісії, якщо поповнюватиме третя особа за довіреністю ?
flysoulfly
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:54
flysoulfly написав:
Жовту можна
та СЕПом або р2р теж можна, без коміс. Чо ото людину по чергам ганяти
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 18 бер, 2025 00:28
Amethyst написав:
Чо ото людину по чергам ганяти
ну треба по чергам, треба
А тариф падибільнамунапісан
flysoulfly
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Додано: Сер 19 бер, 2025 10:23
flysoulfly написав:
В них у відділенні Жовту можна лише в касі поповнити лише з самою карткою?
На номер рахунку через економістку можливо? Без комісії, якщо поповнюватиме третя особа за довіреністю ?
якщо в них як в приваті зараз, то ніяких економісток і платіжок тут і близько нема
або в касі через пос, або в касі без картки з ідентифікацією по номеру телефону/QR. Але чи можна так третьою особою в касі не знаю
24589
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Додано: Чет 24 кві, 2025 14:09
Была оформлена ОЧ. Окончательно погасил её на один день раньше.
Сейчас смотрю выписку ПВБКИ - по этому договору статус "Достроково", и он отображается красным цветом
Не совсем понятно: разве банку не выгодно досрочное погашение? Всё равно по ОЧ я никаких процентов не платил, а продавец заплатил комиссию ещё в самом начале
Driver
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:48
Driver, може БКІ розглядає це як маніпуляція кредитною історією для покращення кредитного рейтингу.
Howl
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Додано: Суб 26 кві, 2025 06:03
Тута можна гасити Зеленку в останній день місяця, до кінця доби, чи є якісь часові рамочки як у деяких інших банках?
novichok
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Додано: Суб 26 кві, 2025 16:05
novichok Ні, можна гасити до кінця доби.
melkh
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