Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:42
Пришел в банк - стал клиентом банка - снял с ощад банка 1800уе и положил через 10 минут в кассу абанка и на след день карту заблокировали Во время войны не работал и проходил лечение Для фин мониторинга дал документы о разделе имущества -выписку с банка что снял деньги - писал обяснительную - менеджер предлогает мне дать документы из казино или вырытого клада или продаж авто в течении 2 лет Я обясняю что не работал 3 года и живу на деньги которые лежат в других банках и периодически снимаю Как пройти мониторинг менеджер не знает говорит