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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:42
заблокировали карту
Пришел в банк - стал клиентом банка - снял с ощад банка 1800уе и положил через 10 минут в кассу абанка и на след день карту заблокировали Во время войны не работал и проходил лечение Для фин мониторинга дал документы о разделе имущества -выписку с банка что снял деньги - писал обяснительную - менеджер предлогает мне дать документы из казино или вырытого клада или продаж авто в течении 2 лет Я обясняю что не работал 3 года и живу на деньги которые лежат в других банках и периодически снимаю Как пройти мониторинг менеджер не знает говорит
Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:48
До войны работали то?
Банку, канэшно, вы выбрали чуток пришибленую ((
Сделайте справку ОК-7 (через Дию, ПФУ), там будут данные по работе с 2000 г
Можно взять ОК-7 и Справку о доходах по всем членам семьи, или с кем ведете совместное хозяйство, прописаны вместе.
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