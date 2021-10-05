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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

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А-Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
53%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 17:05

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Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:42

заблокировали карту

Пришел в банк - стал клиентом банка - снял с ощад банка 1800уе и положил через 10 минут в кассу абанка и на след день карту заблокировали Во время войны не работал и проходил лечение Для фин мониторинга дал документы о разделе имущества -выписку с банка что снял деньги - писал обяснительную - менеджер предлогает мне дать документы из казино или вырытого клада или продаж авто в течении 2 лет Я обясняю что не работал 3 года и живу на деньги которые лежат в других банках и периодически снимаю Как пройти мониторинг менеджер не знает говорит
Romeo-25
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:48

  Romeo-25 написав:Пришел в банк - стал клиентом банка - снял с ощад банка 1800уе и положил через 10 минут в кассу абанка и на след день карту заблокировали Во время войны не работал и проходил лечение Для фин мониторинга дал документы о разделе имущества -выписку с банка что снял деньги - писал обяснительную - менеджер предлогает мне дать документы из казино или вырытого клада или продаж авто в течении 2 лет Я обясняю что не работал 3 года и живу на деньги которые лежат в других банках и периодически снимаю Как пройти мониторинг менеджер не знает говорит

До войны работали то?
Банку, канэшно, вы выбрали чуток пришибленую ((
Сделайте справку ОК-7 (через Дию, ПФУ), там будут данные по работе с 2000 г
Можно взять ОК-7 и Справку о доходах по всем членам семьи, или с кем ведете совместное хозяйство, прописаны вместе.
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 19:45

Re: А-Банк

У меня была похожая ситуация с блокировкой карты - взял кредит большой в мфо на карту А-банка и мне блокнули карту. В итоге сказали в поддержке писать заявление о всей ситуевине, все разьяснить и предоставить справку о том, что я взял кредит, и типа все ровно и законно это. Сначала один из поддержки меня промурыжил и ничего не сделал, через пол дня опять обратился - то же самое, в третий раз - ноль реакции. и только через 2 дня попался нормальный чел из поддержки и разблокировали карту. Вот такое вот...
Dolphin399
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 06:32

Ромео, Дельфин, ну вы реально чудите. Нахрена при ваших обстоятельствах с банками вообще дело иметь, а особенно с А подобными. Извините, но думать нужно до того как.
Feh14
 
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