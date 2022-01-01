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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:42
заблокировали карту
Пришел в банк - стал клиентом банка - снял с ощад банка 1800уе и положил через 10 минут в кассу абанка и на след день карту заблокировали Во время войны не работал и проходил лечение Для фин мониторинга дал документы о разделе имущества -выписку с банка что снял деньги - писал обяснительную - менеджер предлогает мне дать документы из казино или вырытого клада или продаж авто в течении 2 лет Я обясняю что не работал 3 года и живу на деньги которые лежат в других банках и периодически снимаю Как пройти мониторинг менеджер не знает говорит
Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:48
До войны работали то?
Банку, канэшно, вы выбрали чуток пришибленую ((
Сделайте справку ОК-7 (через Дию, ПФУ), там будут данные по работе с 2000 г
Можно взять ОК-7 и Справку о доходах по всем членам семьи, или с кем ведете совместное хозяйство, прописаны вместе.
Додано: П'ят 02 тра, 2025 19:45
Re: А-Банк
У меня была похожая ситуация с блокировкой карты - взял кредит большой в мфо на карту А-банка и мне блокнули карту. В итоге сказали в поддержке писать заявление о всей ситуевине, все разьяснить и предоставить справку о том, что я взял кредит, и типа все ровно и законно это. Сначала один из поддержки меня промурыжил и ничего не сделал, через пол дня опять обратился - то же самое, в третий раз - ноль реакции. и только через 2 дня попался нормальный чел из поддержки и разблокировали карту. Вот такое вот...
Додано: Суб 03 тра, 2025 06:32
Ромео, Дельфин, ну вы реально чудите. Зачем при ваших обстоятельствах с банками вообще дело иметь, а особенно с А подобными. Извините, но думать нужно до того как.
Додано: Суб 03 тра, 2025 10:09
Додано: Суб 03 тра, 2025 22:18
flysoulfly приветствую! Да, 30 с копейками. Я вип-клиент уже на всех лучших центровых мфо... ветеран как лет 5-6 наверно:))) всегда беру по присылаемым промокодам с 85-99% скидкой. А позиция банка была очень странная... такое ощущение сложилось, что отфутболивали постоянно и не хотели разблокировать карту. не очень приятное ощущение сложилось если честно. так что если кто-то будет брать кредит в мфо большой- то на карту а-банка брать никому не советую! а во всем остальном - картами пользуюсь активно, нац. кешбек подключил себе и маме. и обычный кешбек в АТБ отличный 1.2%. В этом плане я всем доволен!
Додано: П'ят 16 тра, 2025 15:11
Додано: Пон 19 тра, 2025 10:31
Olegun
Враховуйте, що по Абанку останні півроку багато скарг на блокування рахунків. І якщо банк приймає рішення про припинення обслуговування клієнта з власної ініціативи, то за повернення коштів на вашому рахунку візьме собі 30% комісії.
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