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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:05
Скажіть, а кредитка дозволяє купляти овдп через Дію за кредитні без комісії та в грейсі?
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la9
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Додано: Нед 01 чер, 2025 16:31
la9 написав:
Скажіть, а кредитка дозволяє купляти овдп через Дію за кредитні без комісії та в грейсі?
Нет. Операция просто заблокирована банком на программном уровне. Не будет ничего - ни покупки, ни списания, ни комиссии, ни грейса
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WallNutPen
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