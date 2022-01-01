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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.4 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
5
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
53%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:05

Скажіть, а кредитка дозволяє купляти овдп через Дію за кредитні без комісії та в грейсі?
la9
 
Повідомлень: 2728
З нами з: 02.07.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:31

  la9 написав:Скажіть, а кредитка дозволяє купляти овдп через Дію за кредитні без комісії та в грейсі?

Нет. Операция просто заблокирована банком на программном уровне. Не будет ничего - ни покупки, ни списания, ни комиссии, ни грейса
WallNutPen
 
Повідомлень: 1423
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 429 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 21:55

Re: А-Банк

WallNutPen, наче вони вже зробили оновлення. Тепер купляти можна: за кредитні кошти з %, за власні без.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6313
З нами з: 08.03.18
Подякував: 575 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 22:54

  Howl написав:WallNutPen, наче вони вже зробили оновлення. Тепер купляти можна: за кредитні кошти з %, за власні без.

Sorry не знал. Спасибо за инфу. Хотя хрень редьки не слаще
WallNutPen
 
Повідомлень: 1423
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 429 раз.
 
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1
  #<1 ... 220221222223
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