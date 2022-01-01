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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:26

  la9 написав:
  novichok написав:А этот Акцийний можно открыть онлайн или только в отделении?
можно и онлайн

А онлайн клиентом можно стать ?
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:35

не во всех отделениях есть депо карты моментальные...

Сегодня хотел открыть вклад,Киев,Відділення №5 ,в отделении не оказалось карт к депо,людей не было,просто не завезли. На горячей линии тоже не знают :отвечают что нужно приехать на отделение и узнать, как лотерея.
Жаль что пол дня потерял.
Может нужно звонить прямо в отделения и узнавать есть ли моментальные карты к депо.
green
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 18:22

  green написав:Сегодня хотел открыть вклад,Киев,Відділення №5 ,в отделении не оказалось карт к депо,людей не было,просто не завезли. На горячей линии тоже не знают :отвечают что нужно приехать на отделение и узнать, как лотерея.
Жаль что пол дня потерял.
Может нужно звонить прямо в отделения и узнавать есть ли моментальные карты к депо.

Это логично, но логика и наши банки несовместимы. Для 90% отделений разных банков телефон нужен для мебели. Хоть месяц звони, никто трубку не снимет.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:08

  velvet написав:
  la9 написав:
  novichok написав:А этот Акцийний можно открыть онлайн или только в отделении?
можно и онлайн

А онлайн клиентом можно стать ?
так далеко в своем развитии банка еще не дошла :D
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:37

Акцийних депо можно несколько открыть или только один?
Ответ: можно сколько хошь.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 07:51

Re: Агропросперіс Банк

как тут доллары, отдают?
cohan
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