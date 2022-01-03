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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 16:26
la9 написав: novichok написав:
А этот Акцийний можно открыть онлайн или только в отделении?
можно и онлайн
А онлайн клиентом можно стать ?
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velvet
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:35
Сегодня хотел открыть вклад,Киев,Відділення №5 ,в отделении не оказалось карт к депо,людей не было,просто не завезли. На горячей линии тоже не знают :отвечают что нужно приехать на отделение и узнать, как лотерея.
Жаль что пол дня потерял.
Может нужно звонить прямо в отделения и узнавать есть ли моментальные карты к депо.
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green
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Додано: Вів 08 лют, 2022 18:22
green написав:
Сегодня хотел открыть вклад,Киев,Відділення №5 ,в отделении не оказалось карт к депо,людей не было,просто не завезли. На горячей линии тоже не знают :отвечают что нужно приехать на отделение и узнать, как лотерея.
Жаль что пол дня потерял.
Может нужно звонить прямо в отделения и узнавать есть ли моментальные карты к депо.
Это логично, но логика и наши банки несовместимы. Для 90% отделений разных банков телефон нужен для мебели. Хоть месяц звони, никто трубку не снимет.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 19:08
velvet написав: la9 написав: novichok написав:
А этот Акцийний можно открыть онлайн или только в отделении?
можно и онлайн
А онлайн клиентом можно стать ?
так далеко в своем развитии банка еще не дошла
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la9
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Додано: Сер 09 лют, 2022 07:37
Акцийних депо можно несколько открыть или только один?
Ответ: можно сколько хошь.
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novichok
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Додано: Чет 12 тра, 2022 07:51
как тут доллары, отдают?
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cohan
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Додано: Сер 25 тра, 2022 13:09
cohan написав:
как тут доллары, отдают?
отдают
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cohan
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