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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:21
la9 написав: demichh написав:
Изменили тарифы по "картам к депозиту".
Теперь перевод денег по сэп на другой банк в приложении 0 грн. (Не тарифицируется)
И в банкомате пумб изменить пин код по карте 0 грн.
На сайте заполнить форму и будет +0.5% к депо (за оформление в отделении тока?).
Уже давно перевожу проценты по депо сэпом без комиса
аналогично
а тело там 100к лимит - надо звонком поднимать
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Пон 18 лип, 2022 14:19
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