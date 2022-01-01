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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:21

  la9 написав:
  demichh написав:Изменили тарифы по "картам к депозиту".
Теперь перевод денег по сэп на другой банк в приложении 0 грн. (Не тарифицируется)
И в банкомате пумб изменить пин код по карте 0 грн.

На сайте заполнить форму и будет +0.5% к депо (за оформление в отделении тока?).

Уже давно перевожу проценты по депо сэпом без комиса


аналогично
а тело там 100к лимит - надо звонком поднимать
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:52

Тут теж є можливість відкривати 3х місячний валютний на 50т.грн, комісія 250 грн за покупку доларів.
Джерело-дзвінок від менагера.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:28

Получил письмо из банка. Просят заполнить анкету, которая прилагается. Но никакой анкеты в конверте нет. :roll:
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:35

Як банка $ віддає, зокрема в Києві?
Visky
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