|
|
|
Агропросперіс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:21
la9 написав: demichh написав:
Изменили тарифы по "картам к депозиту".
Теперь перевод денег по сэп на другой банк в приложении 0 грн. (Не тарифицируется)
И в банкомате пумб изменить пин код по карте 0 грн.
На сайте заполнить форму и будет +0.5% к депо (за оформление в отделении тока?).
Уже давно перевожу проценты по депо сэпом без комиса
аналогично
а тело там 100к лимит - надо звонком поднимать
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4242
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 345 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:52
Тут теж є можливість відкривати 3х місячний валютний на 50т.грн, комісія 250 грн за покупку доларів.
Джерело-дзвінок від менагера.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2645
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:28
Получил письмо из банка. Просят заполнить анкету, которая прилагается. Но никакой анкеты в конверте нет.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 14:35
Як банка $ віддає, зокрема в Києві?
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 900
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3877
|1731829
|
|
|284
|444195
|
|
|388
|498333
|
|