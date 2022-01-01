Агропросперіс Банк

la9 написав:
Уже давно перевожу проценты по депо сэпом без комиса
аналогично
а тело там 100к лимит - надо звонком поднимать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:21
аналогично
а тело там 100к лимит - надо звонком поднимать
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:52
Тут теж є можливість відкривати 3х місячний валютний на 50т.грн, комісія 250 грн за покупку доларів.
Джерело-дзвінок від менагера.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:28
Получил письмо из банка. Просят заполнить анкету, которая прилагается. Но никакой анкеты в конверте нет.
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:34
Додано: Сер 17 сер, 2022 15:12
Може хто знає як додзвонитися в відділення на Великій Васильківський? +380 44 392 1101, по цьому номеру раніше дозванювався,а зараз автовідповідач пропонує залишити повідомлення і...всьо,мовчок.
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