la9 написав:
Уже давно перевожу проценты по депо сэпом без комиса
аналогично
а тело там 100к лимит - надо звонком поднимать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лип, 2022 14:21
аналогично
а тело там 100к лимит - надо звонком поднимать
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:52
Тут теж є можливість відкривати 3х місячний валютний на 50т.грн, комісія 250 грн за покупку доларів.
Джерело-дзвінок від менагера.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:28
Получил письмо из банка. Просят заполнить анкету, которая прилагается. Но никакой анкеты в конверте нет.
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:34
Додано: Сер 17 сер, 2022 15:12
Може хто знає як додзвонитися в відділення на Великій Васильківський? +380 44 392 1101, по цьому номеру раніше дозванювався,а зараз автовідповідач пропонує залишити повідомлення і...всьо,мовчок.
Додано: Нед 21 сер, 2022 19:37
novichok По іншому київському відділенню так: дзвонити треба до 15:30, якщо не відповіли - на "гарячку", якщо не відповіли - вони і передзвонюють, просити з'єднати з відділенням
Додано: Вів 23 сер, 2022 03:59
Re: Агропросперіс Банк
Сюрприз! Вони знову не працюють.
Тільки-но за 2 міс. знайшов час зайти до цього банку, як: "в період 23-25 серпня 2022 року усі відділення та головний офіс Агропросперіс Банку працюватимуть в дистанційному режимі"
І якби ж то функціонал був у них для дистанційної роботи, але ж подати заяви на купівлю валюти на МБ і на конвертаційний депо дистанційно не можна.
Раніше приймали клієнтів до 16 год., а в червні і раніше взагалі декілька днів на тиждень і ніяк не виходило у мене встигнути саме в ті дні і час. Важка, незручна банка
Додано: Вів 23 сер, 2022 10:11
та не только они, банчики любят сейчас устроить выходной, тобто "работаем удаленно", в пандемию заразились, видимо
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:44
Може хтось знає, в якому банку є вищий відсоток (11%+) на залишок по вільних коштах (картка або рахунок, не важливо) ніж тут:
Про кацапський Форвард знаю (12%), але там тільки до 15 тис. грн.
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