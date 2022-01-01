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Обслуговування в українських
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234>

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Агропросперіс Банк 5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
4
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:21

  la9 написав:
  demichh написав:Изменили тарифы по "картам к депозиту".
Теперь перевод денег по сэп на другой банк в приложении 0 грн. (Не тарифицируется)
И в банкомате пумб изменить пин код по карте 0 грн.

На сайте заполнить форму и будет +0.5% к депо (за оформление в отделении тока?).

Уже давно перевожу проценты по депо сэпом без комиса


аналогично
а тело там 100к лимит - надо звонком поднимать
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:52

Тут теж є можливість відкривати 3х місячний валютний на 50т.грн, комісія 250 грн за покупку доларів.
Джерело-дзвінок від менагера.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:28

Получил письмо из банка. Просят заполнить анкету, которая прилагается. Но никакой анкеты в конверте нет. :roll:
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:35

Як банка $ віддає, зокрема в Києві?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 19:34

  Visky написав:Як банка $ віддає, зокрема в Києві?


депо 5к вообще без заказа отдала , в пределах 100к в сутки, конечно
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:12

Може хто знає як додзвонитися в відділення на Великій Васильківський? +380 44 392 1101, по цьому номеру раніше дозванювався,а зараз автовідповідач пропонує залишити повідомлення і...всьо,мовчок.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 19:37

novichok По іншому київському відділенню так: дзвонити треба до 15:30, якщо не відповіли - на "гарячку", якщо не відповіли - вони і передзвонюють, просити з'єднати з відділенням
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 03:59

Re: Агропросперіс Банк

Сюрприз! Вони знову не працюють.
Тільки-но за 2 міс. знайшов час зайти до цього банку, як: "в період 23-25 серпня 2022 року усі відділення та головний офіс Агропросперіс Банку працюватимуть в дистанційному режимі" https://ap-bank.com/news/post/distantsi ... 25-avgusta
І якби ж то функціонал був у них для дистанційної роботи, але ж подати заяви на купівлю валюти на МБ і на конвертаційний депо дистанційно не можна.
Раніше приймали клієнтів до 16 год., а в червні і раніше взагалі декілька днів на тиждень і ніяк не виходило у мене встигнути саме в ті дні і час. Важка, незручна банка
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 10:11

  Visky написав:Сюрприз! Вони знову не працюють.
Тільки-но за 2 міс. знайшов час зайти до цього банку, як: "в період 23-25 серпня 2022 року усі відділення та головний офіс Агропросперіс Банку працюватимуть в дистанційному режимі" https://ap-bank.com/news/post/distantsi ... 25-avgusta
І якби ж то функціонал був у них для дистанційної роботи, але ж подати заяви на купівлю валюти на МБ і на конвертаційний депо дистанційно не можна.
Раніше приймали клієнтів до 16 год., а в червні і раніше взагалі декілька днів на тиждень і ніяк не виходило у мене встигнути саме в ті дні і час. Важка, незручна банка


та не только они, банчики любят сейчас устроить выходной, тобто "работаем удаленно", в пандемию заразились, видимо
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:44

Може хтось знає, в якому банку є вищий відсоток (11%+) на залишок по вільних коштах (картка або рахунок, не важливо) ніж тут: https://ap-bank.com/cards-for-individual/mriya

Про кацапський Форвард знаю (12%), але там тільки до 15 тис. грн.
Webracer
 
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