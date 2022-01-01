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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Агропросперіс Банк 5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
4
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:13

  Webracer написав:Може хтось знає, в якому банку є вищий відсоток (11%+) на залишок по вільних коштах (картка або рахунок, не важливо) ніж тут: https://ap-bank.com/cards-for-individual/mriya

Про кацапський Форвард знаю (12%), але там тільки до 15 тис. грн.

Про той же кацапський с 15% на Ошадному рахунку теж в курсі?
Клацаємо
novichok
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