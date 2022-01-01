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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 вер, 2022 14:13
Webracer написав:
Може хтось знає, в якому банку є вищий відсоток (11%+) на залишок по вільних коштах (картка або рахунок, не важливо) ніж тут: https://ap-bank.com/cards-for-individual/mriya
Про кацапський Форвард знаю (12%), але там тільки до 15 тис. грн.
Про той же кацапський с 15% на Ошадному рахунку теж в курсі?Клацаємо
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novichok
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