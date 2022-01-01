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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Агропросперіс Банк 5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
4
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:58

бульбик із паперовими документами - значно швидше, менш як за 15 хвилин. Але якщо Ви - новий клієнт, то, звичайно, процедура відкриття в інших банках займає більше 2 годин (не беручи до уваги час на чергу). Все пізнається шляхом порівняння!
Marica
 
Повідомлень: 159
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:08

  бульбик написав:Решил установить приложуху. Чтоб установить нужен счёт IBAN- начинаю вводить - можно только 16 цифр в номерё счёта их больше - не получается..


странно что вам не впарили карту (Мрия на моменте), с ней регистрация веселее идет, вообще рекомендую, хотя может и 50 она стоит ( не помню уже), но прОцент по ней конкурентный
cohan
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Повідомлень: 4573
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