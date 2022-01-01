Агропросперіс Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:58
бульбик із паперовими документами - значно швидше, менш як за 15 хвилин. Але якщо Ви - новий клієнт, то, звичайно, процедура відкриття в інших банках займає більше 2 годин (не беручи до уваги час на чергу). Все пізнається шляхом порівняння!
Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:08
странно что вам не впарили карту (Мрия на моменте), с ней регистрация веселее идет, вообще рекомендую, хотя может и 50 она стоит ( не помню уже), но прОцент по ней конкурентный
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