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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:58
бульбик із паперовими документами - значно швидше, менш як за 15 хвилин. Але якщо Ви - новий клієнт, то, звичайно, процедура відкриття в інших банках займає більше 2 годин (не беручи до уваги час на чергу). Все пізнається шляхом порівняння!
Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:08
странно что вам не впарили карту (Мрия на моменте), с ней регистрация веселее идет, вообще рекомендую, хотя может и 50 она стоит ( не помню уже), но прОцент по ней конкурентный
Додано: Суб 17 вер, 2022 13:13
Очереди не было никакой. Всё время заняло подписание какого-то безумного количества бумаг и ожидание каких-то согласований причём в некоторых из них подписи были вверху листа. Это просто жесть.
Додано: Суб 17 вер, 2022 13:14
Re: Агропросперіс Банк
Да и по обращению на горячку. Звонил в четверг и в пятницу - до сих пор никто не перезвонил. Причём я нажимал на кнопочку 9 и автоответчик меня поблагодарил и сказал, что мы с вами обязательно свяжемся. Вот такая хрень, малята(((
Додано: Чет 22 вер, 2022 05:37
А в каких банках оформляют больше двух часов? Страна должна знать героев в лицо. Чтоб рассчитывать время или вообще обходить стороной, если у них так всё "быстро".
Додано: Чет 22 вер, 2022 05:41
Я не знаю точно, могу предположить.
В IBAN 29 знаков, но два из них - UA, ещё шесть - МФО банка, ещё пять - просто нули. Т.е. это у всех клиентов банка одинаково.
Может, имеется в виду, что надо ввести два знака после UA и последние четырнадцать знаков?
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