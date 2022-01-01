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Обслуговування в українських
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Агропросперіс Банк 5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
4
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:58

бульбик із паперовими документами - значно швидше, менш як за 15 хвилин. Але якщо Ви - новий клієнт, то, звичайно, процедура відкриття в інших банках займає більше 2 годин (не беручи до уваги час на чергу). Все пізнається шляхом порівняння!
Marica
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:08

  бульбик написав:Решил установить приложуху. Чтоб установить нужен счёт IBAN- начинаю вводить - можно только 16 цифр в номерё счёта их больше - не получается..


странно что вам не впарили карту (Мрия на моменте), с ней регистрация веселее идет, вообще рекомендую, хотя может и 50 она стоит ( не помню уже), но прОцент по ней конкурентный
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:13

Очереди не было никакой. Всё время заняло подписание какого-то безумного количества бумаг и ожидание каких-то согласований причём в некоторых из них подписи были вверху листа. Это просто жесть.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:14

Re: Агропросперіс Банк

Да и по обращению на горячку. Звонил в четверг и в пятницу - до сих пор никто не перезвонил. Причём я нажимал на кнопочку 9 и автоответчик меня поблагодарил и сказал, что мы с вами обязательно свяжемся. Вот такая хрень, малята(((
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 05:37

  Marica написав:бульбик із паперовими документами - значно швидше, менш як за 15 хвилин. Але якщо Ви - новий клієнт, то, звичайно, процедура відкриття в інших банках займає більше 2 годин (не беручи до уваги час на чергу). Все пізнається шляхом порівняння!

А в каких банках оформляют больше двух часов? Страна должна знать героев в лицо. Чтоб рассчитывать время или вообще обходить стороной, если у них так всё "быстро".
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 05:41

  бульбик написав:Стал клиентом. Открывали вклад больше часа - огромная куча бумаг и подписей. Короче ужас. Заверяю что такой писанины нет ни в одном банке. Сотрудник говорит, что подстраховываются от всего... Кошмар.. Идём дальше.. Решил установить приложуху. Чтоб установить нужен счёт IBAN- начинаю вводить - можно только 16 цифр в номерё счёта их больше - не получается.. Звоню на горячку - вчера трубу никто не взял - но воспользовался функцией ими же предложенной, чтоб они перезвонили. Никто не позвонил... Сегодня тоже самое.. ОЧЕНЬ ЖИРНАЯ ДВОЙКА

Я не знаю точно, могу предположить.
В IBAN 29 знаков, но два из них - UA, ещё шесть - МФО банка, ещё пять - просто нули. Т.е. это у всех клиентов банка одинаково.
Может, имеется в виду, что надо ввести два знака после UA и последние четырнадцать знаков?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 17:58

candidat честно скажу - я набралась терпения и не обошла этот банк стороной (не Агро, другой). Поэтому не буду делать антирекламу! Главное для банка - это надежность, как я считаю. А очередь была из студентов, заказывающих карточку впервые: одна идентификация чего стоила! Не думаю, что это плохой признак.
Marica
 
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