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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:58
бульбик із паперовими документами - значно швидше, менш як за 15 хвилин. Але якщо Ви - новий клієнт, то, звичайно, процедура відкриття в інших банках займає більше 2 годин (не беручи до уваги час на чергу). Все пізнається шляхом порівняння!
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Marica
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:08
бульбик написав:
Решил установить приложуху. Чтоб установить нужен счёт IBAN- начинаю вводить - можно только 16 цифр в номерё счёта их больше - не получается..
странно что вам не впарили карту (Мрия на моменте), с ней регистрация веселее идет, вообще рекомендую, хотя может и 50 она стоит ( не помню уже), но прОцент по ней конкурентный
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cohan
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Додано: Суб 17 вер, 2022 13:13
Очереди не было никакой. Всё время заняло подписание какого-то безумного количества бумаг и ожидание каких-то согласований причём в некоторых из них подписи были вверху листа. Это просто жесть.
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бульбик
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Додано: Суб 17 вер, 2022 13:14
Да и по обращению на горячку. Звонил в четверг и в пятницу - до сих пор никто не перезвонил. Причём я нажимал на кнопочку 9 и автоответчик меня поблагодарил и сказал, что мы с вами обязательно свяжемся. Вот такая хрень, малята(((
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бульбик
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Додано: Чет 22 вер, 2022 05:37
Marica написав:бульбик
із паперовими документами - значно швидше, менш як за 15 хвилин. Але якщо Ви - новий клієнт, то, звичайно, процедура відкриття в інших банках займає більше 2 годин (не беручи до уваги час на чергу). Все пізнається шляхом порівняння!
А в каких банках оформляют больше двух часов? Страна должна знать героев в лицо. Чтоб рассчитывать время или вообще обходить стороной, если у них так всё "быстро".
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candidat
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Додано: Чет 22 вер, 2022 05:41
бульбик написав:
Стал клиентом. Открывали вклад больше часа - огромная куча бумаг и подписей. Короче ужас. Заверяю что такой писанины нет ни в одном банке. Сотрудник говорит, что подстраховываются от всего... Кошмар.. Идём дальше.. Решил установить приложуху. Чтоб установить нужен счёт IBAN- начинаю вводить - можно только 16 цифр в номерё счёта их больше - не получается.. Звоню на горячку - вчера трубу никто не взял - но воспользовался функцией ими же предложенной, чтоб они перезвонили. Никто не позвонил... Сегодня тоже самое.. ОЧЕНЬ ЖИРНАЯ ДВОЙКА
Я не знаю точно, могу предположить.
В IBAN 29 знаков, но два из них - UA, ещё шесть - МФО банка, ещё пять - просто нули. Т.е. это у всех клиентов банка одинаково.
Может, имеется в виду, что надо ввести два знака после UA и последние четырнадцать знаков?
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candidat
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Додано: Чет 22 вер, 2022 17:58
candidat честно скажу - я набралась терпения и не обошла этот банк стороной (не Агро, другой). Поэтому не буду делать антирекламу! Главное для банка - это надежность, как я считаю. А очередь была из студентов, заказывающих карточку впервые: одна идентификация чего стоила! Не думаю, что это плохой признак.
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Marica
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:42
Marica написав:candidat
честно скажу - я набралась терпения и не обошла этот банк стороной (не Агро, другой). Поэтому не буду делать антирекламу! Главное для банка - это надежность, как я считаю. А очередь была из студентов, заказывающих карточку впервые: одна идентификация чего стоила! Не думаю, что это плохой признак.
Ну, очередь из студентов это всего лишь стечение обстоятельств. Просто вы написали именно об оформлении целых два часа. Честно говоря, с трудом представляю, что они там так долго делают.
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:21
К слову ..На пятый день таки дозвонился на ГЛ (мне сам никто не перезвонил). Объяснили что перед цифрами нужно вбить UA - тогда всё будет ок.
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бульбик
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:25
бульбик написав:
К слову ..На пятый день таки дозвонился на ГЛ (мне сам никто не перезвонил). Объяснили что перед цифрами нужно вбить UA - тогда всё будет ок.
Если не вбить UA, то даёт ввести только 16 знаков, а если вбить, то 29?
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