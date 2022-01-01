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Обслуговування в українських
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Агропросперіс Банк

Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Агропросперіс Банк 5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
4
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:37

  candidat написав:
  бульбик написав:К слову ..На пятый день таки дозвонился на ГЛ (мне сам никто не перезвонил). Объяснили что перед цифрами нужно вбить UA - тогда всё будет ок.

Если не вбить UA, то даёт ввести только 16 знаков, а если вбить, то 29?


Да
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:35

  candidat написав:,Честно говоря, с трудом представляю, что они там так долго делают.

они обдумывают, давать ли разрешение на открытие вам счета
J
 
Повідомлень: 5395
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  #<12345
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