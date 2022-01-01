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Агропросперіс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:37
candidat написав: бульбик написав:
К слову ..На пятый день таки дозвонился на ГЛ (мне сам никто не перезвонил). Объяснили что перед цифрами нужно вбить UA - тогда всё будет ок.
Если не вбить UA, то даёт ввести только 16 знаков, а если вбить, то 29?
Да
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:35
candidat написав:
,Честно говоря, с трудом представляю, что они там так долго делают.
они обдумывают, давать ли разрешение на открытие вам счета
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